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الليبية لحقوق الإنسان تسجل ارتياح الأهالي لعملية تطهير الجنوب

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قالت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، إنها سجلت عبر مندوبيها بمناطق الجنوب، ارتياحا عاما للأهالي بكل مكوناتهم، للعمليات التي أطلقتها القوات المسلحة لتطهير الجنوب من العصابات الإجرامية والإرهاب.

وأضافت المنظمة في منشور لها، أنها تتابع التغير السريع والواضح في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال استباب الأمن، وتدفق السلع والوقود والخدمات، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي خروقات أمنية في تنفيذ هذه العملية، أو انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأنها تبارك جهود المؤسسة العسكرية والذين التحقوا بها من كل مدن الجنوب، لإعادة الأمن، وضمان حقوق الإنسان لكل الأهالي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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