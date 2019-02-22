جسر “الباكور” يدق ناقوس الخطر .. وأمن المرج تتحرك

أخبار ليبيا 24 – خاص

أظهرت صور لجسر “الباكور” تصدعات خطيرة في جسم الجسر وأعمدته نتيجة لتآكل التسليح الطولي في الأعمدة التي تحمل الجسر الرئيسي الرابط بين مدينتي بنغازي والمرج والذي يُعدُّ الطريقَ الحيويّة للمواطنين.

وقام مدير أمن المرج عميد سالم ماضي، وبرفقة رئيس قسم المرور والتراخيص عقيد طارق العسبلي، ولجنة الأزمة والطوارئ المرج الخميس بزيارة تفقدية للجسر، بعد ورود عدة بلاغات من مستعملي الطريق العام عن وجود تصدع بالخرسانة المسلحة للجسر وانه آيل للسقوط في أي لحظة .

وتم خلال هذه الجولة تجهيز الخطة البديلة في حال الاتفاق على صيانة الجسر وقفل الطريق الساحلي، وتعهد مدير الأمن بمخاطبة السلطات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات في سبيل الشروع في عملية الصيانة لأنه يعتبر طريق هام للمسافرين .

يشار إلى أن مختصون رجحوا أن تكون هذه التصدعات ناتجة عن الحمولة الزائدة للسيارات التي تمر فوق الجسر، إضافة إلى غياب أعمال العمرة والصيانة الدورية له، وهو ما يهدد بسقوطه الذي سيسبّب كارثة حقيقية وخسائر مادية جسيمة، إضافة إلى مخاطر إصابة المستعملين للطريق من المواطنين.

ويعد طريقا رئيسية للسيارات التي تحمل التجهيزات والمواد الغذائية بين المنطقتين، بالإضافة إلى كونه طريقا رئيسيا لعبور البضائع المستوردة من مصر إلى بنغازي والمتجهة عبر جسر الباكور الرابط ما بين مدينتي بنغازي والمرج، ما يعني أن إهمال معالجة هذه الشقوق والتصدعات سريعا من شأنه أن يفاقم الأمر.

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