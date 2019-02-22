لنقل قيادات الجيش لقاعدة تمنهنت .. القيادة تستأجر  طائرات خاصة تابعة للخطوط الكازاخستانية

أخبار ليبيا 24 – خاص

في إطار دعم عمليات الجيش الليبي لتطهير الجنوب الليبي الذي يعاني أوضاعًا معيشيّة صعبة من العصابات التشادية الإرهابية، منذ أكثر من 7 أعوام ، من انتشار الجريمة بكافّة أشكالها، وغياب تام لأجهزة الدّولة، ناهيك عن تهريب البشر والمحروقات والسّيارات وجرائم القتل والسّرقة والخطف والحرابة والسطو المسلح والإرهاب.

قدمت اثنتان من شركات النقل الجوي الكازاخستانية الدعم إلى قوات الجيش الليبي من خلال تسيير رحلات جوية من مطار بينيا ببنغازي إلى مطار تمنهنت في سبها .

ووفقاً لخبر نشره موقع مغرب كونفيدونسيال وترجمه أخبار ليبيا 24، فإن طائرة من طراز “أنتونوف” تابعة لشركة “ساذرن سكاى” نقلت المتحدث باسم الجيش عميد أحمد المسماري إلى مطار تمنهنت العسكري في مدينة سبها .

ووفقًا للموقع نفسه،فقد تم تأجير هذه الطائرة من خلال رجل أعمال ليبي مقيم في الإمارات.

وفي 13 فبراير، قامت شركة “Sigmar Airlines” – وهي شركة كازاخستانية مشهورة بعملها مع الجيش الليبي – بتولي نقل آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة ، ورئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي، وآمر اللواء 73 مشاة اللواء صالح القطعاني، وآمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء محمد المنفور، وآمر الكتيبة 192 التابع للواء 106 مجحفل النقيب محمد ابسيط، إلى تمنهنت لمتابعة العمليات العسكرية الشاملة في الجنوب .

ومن المفترض أن يكون القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع الوفد الذي وصل إلى قاعدة تمنهنت في الثالث عشر من فبراير الجاري، وهذا ما أكده المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش عميد أحمد المسماري، في تصريحات عقب وصول الوفد .

وأوضح المسماري أنه نظرًا لانشغال المشير حفتر بلقاء عدد من الوفود الأجنبية في مقر القيادة في الرجمة حال بينه وبين هذه الزيارة .

وتأتي هذه الزيارة بتعليمات من حفتر من أجل متابعة سير العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي لتأمين الجنوب.

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