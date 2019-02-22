وجه القذافي الآخر في صورة نادرة! “شاهد”

نقلت قناة روسيا اليوم صورة للزعيم الليبي معمر القذافي وجرى تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اظهرت بحسب القناة وجها آخر لم يتعود على رؤيته مواطنوه الذين كانوا يرونه في أغلب الأحيان حازما منفعلا وعدوانيا أحيانا.

وكانت ظهرت له على فترات متباعدة بعض الصور بعد رحيله، وهو مضطجعا في خيمته وحوله شقيقاته وأحفاده، ومؤخرا تداول أنصار له في مواقع التواصل الاجتماعي صورة يمكن وصفها بالنادرة، يظهر فيها القذافي في الخلاء وهو يُطعم قطة.

وبحسب القناة فقد أضافت “يبدو أن القذافي انشغل طيلة فترة حكمه التي استغرقت أربعة عقود ونيف، بمحاربة “الإمبريالية” وبـ”الثورة” المستمرة التي كان يجد دائما مادة مناسبة لإضرامها هنا وهناك متمددا خارج بلاده، ونسي هو ذاته وجهه الآخر أو لعله تناساه. ولا احد يعلم ما في السرائر”.

وفيما يلي الصورة التي جرى تناقلها:

المصدر: RT

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