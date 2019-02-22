حسني بي لـ218: المركزي يتحجّج وعلى السراج إيقاف تمويل الإرهابيين

أكد المستثمر ورجل الأعمال حسني بي، أن الإجابة عن امتناع مصرف ليبيا المركزي بصرف منحة أرباب الأسر بالدينار الليبي، لا يُمكن الإجابة عليه، مشيرا أنه على استعداد كامل لمنح مبلغ مليون دولار لمن يستطيع الإجابة عن هذا السؤال.

وأوضح رجل الأعمال في حديثه لبرنامج البلاد على 218NEWS ، أن الجميع يعرف المشكلة والمصرف المركزي ما زال يتجّج بأزمة الرقم الوطني، وأنه تمت سرقة رجال أعمال يملكون مليارات الدولارات، العام الماضي والذي قبله، من خلال ما 500 دولار التي أعلن عنها المركزي.

وأضاف أنه لم يستلم الـ500 دولار ولم يأخدها أحد في ليبيا، والأمر المُحيّر أن الأرقام كشفت أن من أخدها 7 مليون و200 ألف مواطن ليبي، مُتسائلا: هل هناك سبعة مليون ومائتي ألف ليبي أخدوا هذا الرقم. واصفا إياها بالأكذوبة الكبيرة، وأن ما حدث يُعتبر تزويرا، ويمكن أن لا يكون هذا التزوير من السجل المدني.

أوضاف رجل الأعمال، في حديثه استدعاء مكتب النائب العام لمدير المصرف الذي يُتّهم بسرقة 100 مليون دينار بمشاركة رجل أعمال، مشيرا أنها تدخل ضمن الفساد المالي في ليبيا.

وشدّد حسني بي في حديثه لبرنامج البلاد على 218NEWS، أن صرف منحة أرباب الأسر بالدينار الليبي تصبّ في مصلحة الدولة الليبية، مؤكدا أن أزمة نقص السيولة في المصارف، سببها أن 80 في المائة من الليبيين لا يملكون المال، وعند بيعهم للدولار لمن يملك المال، وعند استلامه لقيمة المبلغ الذي باعه لا يودعه في المصرف، بل في مكان آخر غير المؤسسات المالية لعدم ثقته فيها.

تمويل الإرهاب والمجلس الرئاسي:

وفي معرض حديثه عن آداء المجلس الرئاسي مع الأزمة الاقتصادية، أوضح رجل الأعمال حسني بي، أن المجلس قادر على تغيير الواقع الاقتصادي في ليلة واحدة، ويأتي هذا التغيير عبر تطبيقه قانون 23 للعام 2013، والذي ينصّ على علاوة الأطفال و100 دينار لكل طفل، لغاية عمر 18 سنة للذكور، ولغاية زواج البنات. وبعدها يستبدل دعم المحروقات نقديًا.

ووجّه حسني بي بكلمة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قال فيها: “السيد السراج عليك اتخاد القرارات التي أصدرتها في سبتمبر الماضي، ومنها صرف علاوة العائلة، واستبدال الدعم نقدا لتحقيق عدالة التوزيع، ومنها إيقاف تمويل الإرهابيين، وإيقاف التهريب،وإيقاف الصراع على مسارات التهريب شرقا وجنوبا وغربا وبحرا، ولك جزيل الشكر”.

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