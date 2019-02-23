البدء في صيانة الطرق الرئيسية لبنغازي

باشرت الفرق الفنية بإحدى شركات المقاولات التي تعاقدت معها بلدية بنغازي، بأعمال صيانة التصدعات والهبوطات بطبقة الإسفلت بتقاطع الحدائق وامتداد شارع الخليج، تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي.

وتأتي هذه الصيانة، بناءا على العقد المبرم مع بلدية بنغازي بشأن صيانة التصدعات والتشققات والهبوطات بطبقة الاسفلت بالطرق الرئيسية والشوارع الفرعية بالبلدية.

وحددت الفرق الفنية المواقع المتضررة بهذه المنطقة، وتهيأتها لأعمال الصيانة، ووضع اللافتات وحواجز السلامة، وبإجراء أعمال كشط الاسفلت ومباشرة تنفيذ الصيانات المطلوبة.

ويتعبر هذا العمل ضمن أعمال لجنة إعادة استقرار بنغازي التي تشكلت بقرار من مجلس النواب والحكومة المؤقتة، وعضوية كلا من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء،واللجنة التسيرية لبلدية بنغازي.

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