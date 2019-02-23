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بدر تطلق المرحلة الثانية من حملة النظافة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

تتواصل في قرية بدر بباطن الجبل الحملة التطوعية لنظافة المدينة، بعد انطلاق المرحلة الثانية من الحملة، والتي تتمثل في طلاء الأرصفة والأعمدة الكهربائية بجزيرة الدوران.

ويعمل شباب بدر المتطوعين على استكمال بقية الأرصفة على طول الطريق المزدوج في عمل تطوعي بإمكانيات بسيطة، مناشدين جهات الاختصاص بدعمهم بتوفير المعدات والإمكانيات لهم ولكافة مناطق الجبل وعموم المناطق الليبية.

وكانت الحملة التي انطلقت منذ عشرة أيام في كافة أرجاء المنطقة فيما يعده المتطوعون سداً لفراغ أجهزة الدولة وتقاعسها في نظافة مناطقهم .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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