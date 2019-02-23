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القبض على عناصر من المعارضة التشادية في تيجي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

القت الكتيبة 53 مشاة في تيجي التابعة للجيش الوطني القبض على عدد ممن وصفتهم بالمشتبه بهم أنهم يتبعون للمعارضة التشادية، بعد معلومات وردت للكتيبة، عن وجود “قروب” لهم عبرغرفة في “الواتساب”، ويتواصلون عبره مع المعارضة التشادية في الجنوب.

وكشفت المعلومات عن وجود المدعو “محمد حسين” وهو من عناصر المعارضة التشادية في “القروب”، و يمتلك قوة متمركزة في القطرون وأيضا “بشير الفايد” تشادي الجنسية، وهو أحد عناصر المعارضة في سبها، ولديه أكثر من 30 مدرعة هناك.

وأوضحت المعلومات أن التحقيقات مازالت جارية معهم إلى حين ترحيلهم إلى الجهات المختصة، مشيرة أن من بين المقبوض عليهم ضابط استخبارات تشادي يدعي “حسين”.

وستبُث قنوات 218 ضمن سلسلة تقاريرها اليوم، تقريرا يوضح بشكل أكثر عملية القبض ولقاءات مع ضباط الكتيبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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