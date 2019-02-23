سطو مسلح على متجر إلكترونيات بمنطقة أبو نواس بطرابلس‎

قامت يوم الخميس الماضي مجموعة مسلحة بعملية سطو بقوة السلاح على متجر Apple Store الواقع بالقرب من شركة النقل البحري بالطريق الرئيسي بمنطقة أبو نواس بمدينة طرابلس.

وأوضح شاهد عيان، في تصريح خاص لمراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” أن هنالك عددا من سيارات الدفع الرباعي تنقل مسلحين مُلثمين، اقتحموا المتجر حيث انقسموا لمجموعتين الأولى تواجدت بمنطقة المحل والأخرى قامت بالدخول إلى المتجر والسطو على كل ما فيه بقوة السلاح وسرقة محتوياته ومن ثم لاذوا بالفرار.

وأضاف الشاهد، بأن الأجهزة الأمنية توعدت بملاحقة الجناة بعد أن تم الابلاغ عن الحادثة فور وقوعها، مشيراً إلى أن عناصر الأمن قد تحصلت على نسخة من تسجيل كاميرات المراقبة للمحل.

يشار إلى أن مناطق غرب مدينة طرابلس وهي ( السياحية – قرقارش- أبو نواس – الكريمية ) ، تعيش حالة من الانفلات الأمني وتتعرض بشكل متواصل إلى عمليات سطو مسلح وسرقات واسعة خلال الأيام الماضية بالرغم من تكليف داخلية الوفاق لقوة الأمن العام والتمركزات الأمنية بتأمينها.

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