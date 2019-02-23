المبعوث الأممي يجدد تأييده للعمليات التي يقوم بها الجيش في الجنوب

جدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، تأييده للعمليات التي أطلقتها القوات المسلحة لتحرير الجنوب من الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.

وقال سلامة في مقابلة تلفزيونية مع قناة الحدث، إنه لاحظ تحسناً وفرقاً كبيراً بين الأوضاع التي كان يعيشها أهل الجنوب قبل وبعد عمليات الجيش هناك، مشيرا إلى أن القوات المسلحة نجحت في القضاء على الجماعات الإرهابية هناك، وعلى الجريمة المنظمة، إضافة إلى محاربة جريمة الاتجار بالبشر عبر الهجرة غير القانونية .

وبين المبعوث الأممي، أن مكافحة الإرهاب مسؤولية محلية ودولية، لافتاً إلى أنه لم ينتقد أي عملية ضد الإرهاب في أي مكان بالعالم.

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