تسييري طبرق يفتتح كوبري المدينة بعد صيانته‎

افتتح رئيس المجلس التسييري فرج هاشم بو الخطابية كوبري وسط المدينة في طبرق بعد أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم.

مروان يونس الناطق الرسمي للمجلس أكد أن أعمال الصيانة جرت من قبل إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولات العامة.

وأضاف في تصريح لمراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” بطبرق أن الكوبري كان متهالكا ولم يتحصل على صيانة منذُ فترة طويلة.

يشار الى أن المجلس أصدر تعليمات لكافة الشركات المستلمة تنفيذ مشاريع بأن تقوم بأي أعمال صيانة أو ترميم بطرق وشوارع المدينة نوعًا من التطوع ومساهمة في بناء مدينة طبرق.

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