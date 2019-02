المتوسط:

أصدر الاجتماع الوزاري الرابع لتأمين و مراقبة الحدود المشتركة بين النيجر وليبيا و تشاد والسودان المنعقد في نيامي عاصمة النيجر البيان الختامي، مساء الجمعة.

و أكد البيان، ” إن الاجتماع ناقش التنفيذ الفعلي للبروتوكول الموقع في أنجامينا في 31 مايو 2018، وأنه قد تم التوقيع على اللائحة التنفيذية لمركز العمليات المشتركة لتأمين الحدود المشتركة”.

وأضاف البيان ، ” كما اتفق الوزراء على تسمية مندوبيهم في مركز العمليات بأسرع وقت”، ودعا البيان لجنة التنسيق و المتابعة للاجتماع في أسرع وقت في العاصمة التشادية انجامينا .

و قد شارك في الاجتماع وزراء الخارجية و الداخلية و الدفاع و رؤساء أركان القوات المسلحة و رؤساء أجهزة المخابرات و الاستخبارات في الدول الأربع الموقعة على الاتفاق و هي السودان و ليبيا و تشاد و النيجر .

The post تفاصيل البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمراقبة الحدود المشتركة مع ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية