إعادة أكثر من 160 مهاجراً من سبها إلى نيجيريا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إعادة أكثر من 160 مهاجرا طواعية من سبها إلى نيجيريا.

وبينت المنظمة الدولية للهجرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن إعادة المهاجرين جاءت عبر برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمنظمة الدولية للهجرة وبدعم من الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي.

ونقلت المنظمة عن إحدى المهاجرات قولها “كنت خائفة من أنني لن أتمكن من العودة إلى وطني، لكنني أقف اليوم في مطار تمنهنت في صحة جيدة ومعنويات مرتفعة أنا ممتنة جدّا لأنني سأعود إلى عائلتي قريبا”.

وفي مايو الماضي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5.700 شخصا بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

