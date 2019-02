الاتحاد الأوروبي يسلم مولدات كهربائية لبلدية سبها

المتوسط:

سلمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ثلاثة مولدات كهربائية لبلدية سبها تبلغ قوة الواحد منها 300 كيلو فولت، لتعزيز الطاقة التشغيلية لمنظومة مياه الصرف الصحي بالبلدية.

وأكدت البعثة ، ” إن دعم بلدية سبها يأتي في إطار التعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي والذي يعد مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي”.

