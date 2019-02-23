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السراج يغادر اليوم إلى مصر للمشاركة بقمة شرم الشيخ

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف مصدر مسؤول من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن زيارة سيبدأها رئيس المجلس فائز السراج إلى مصر اليوم السبت .

وقال المصدر الذي فضل عدم إعلان هويته بأن السراج سيغادر عصر اليوم السبت إلى مصر رفقة عدد من مسؤولي المجلس والحكومة .

ومن المتوقع أن يلتقي السراج فى زيارته عدداً من المسؤولين العرب والأوروبيين على هامش مشاركته فى أعمال القمة العربية الأوروبية التي ستحتضنها شرم الشيخ يوم غداً الأحد .

ووصل فى وقت سابق من اليوم إلى شرم الشيخ عدداً من القادة العرب على رأسهم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  ورئيس الإتحاد الأوروبي وآخرين .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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