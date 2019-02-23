اجتماع نيامي يفضي لتشكيل مركز عمليات مشتركة لتأمين الحدود

أصدرت دول ليبيا والنيجر وتشاد والسودان التي اجتمعت في نيامي البيان الختامي لاجتماعها الـ4 الذي كرس لبحث تأمين ومراقبة الحدود المشتركة.

وأشارت هذه الدول في البيان إلى مناقشتها التنفيذ الفعلي للبروتوكول الموقع في أنجامينا في الـ31 من مايو الماضي وتوقيعها على اللائحة التنفيذية لمركز العمليات المشترك لتأمين الحدود المشتركة فضلا على الاتفاق على تسمية المندوبين في هذا المركز بأسرع وقت ممكن مطالبا لجنة التنسيق والمتابعة بالاجتماع سريعا في العاصمة التشادية أنجامينا .

هذا وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورؤساء أركان القوات المسلحة ورؤساء أجهزة الاستخبارات للدول الـ4.

هذا وأتى الاجتماع بالتزامن مع النجاحات التي يحققها الجيش الوطني في الجنوب ومحاربته للإرهاب والجريمة المنظمة والعصابات التشادية.

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