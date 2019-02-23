تقدم ملحوظ في توفير التطعيمات للأمراض

عقدت اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات التابعة لصحة الوفاق اجتماعها الثاني لتدارس العديد من النقاط المتعلقة بأداء دورها بالشكل المطلوب.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تذليل العوائق وتوفير السيولة النقدية واستمرارية إمداد التطعيمات بشكل جيد من دون تأخير أو نقص مع مراقبة الجودة والنوعية والفئة العمرية المستهدفة واستمرار عمل اللجنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة “يونيسف” ومنظمة الهجرة الدولية وتوحيد الجهود وتسهيل سبل التعاون معها.

وتوصلت اللجنة إلى اتفاق مع وزارة صحة الوفاق والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لضمان توفير التطعيمات لـ3 سنوات مقبلة وإرسال هذا القرار إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض لإتمام الإجراءات المتعلقة بتنفيذه وتكليف اللجنة بمتابعة ذلك.

يشار إلى أن من أبرز إنجازات هذه اللجنة القضاء على مرض شلل الأطفال وتقليل حالات النزلات المعوية والالتهاب السحائي والجدري.

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