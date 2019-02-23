مستلزمات وأدوية لتحسين عمل مركز القلب بتاجوراء

استقبلت مخازن المركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء حاوية بحجم 40 قدما من الأدوية.

وأشار بيان صحفي لصحة الوفاق إلى أن هذه الشحنة هي الأولى من نوعها على أمل أن تصل باقي الشحنات تباعا لتلبية حاجة المركز المتزايدة بسبب توافد العديد من الحالات المرضية التي يجب متابعتها من قبل الملاكات الطبية والطبية المساعدة.

ووفقا للبيان فقد تسلم المركز جهاز قسطرة قلبية تنفيذا لخطة وزارة صحة الوفاق لدعم الخدمات الطبية بشكل عام وتشغيل المرافق الطبية بكامل قدراتها الاستيعابية مع العمل على توفير احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات.

وأكد البيان قرب شروع المركز الوطني لجراحة القلب تاجوراء بتنفيذ أعمال صيانة لقسم باطنة قلب النساء والعيادة الخارجية.

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