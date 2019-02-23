تعليم سرت يتسلم أجهزة حاسوب ومعدات تصوير مكتبي

تسلمت بلدية سرت، السبت، شحنة مساعدات تمثلت في أجهزة حاسوب حديثة وآلات تصوير مكتبى مقدمة من منظمة دولية مختصة بدعم قطاع التعليم.

وقال الناطق باسم المجلس البلدى سرت محمد الأميل، إن الشحنة مخصصة لدعم قطاع التعليم، وهي جزء من احتياجات المعلم والعملية التعليمية ، وستوزع على المؤسسات التعليمية في أقرب وقت.

يشار إلى أن المجلس البلدي يعمل على توفير احتياجات القطاعات ويبرم اتفاقات عدة مع بعض المنظمات الداعمة للبلدية.

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