لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. فرنسا تدعم ليبيا بـ 6 زوارق

قامت وزارة الدفاع الفرنسية، بالإعلان عن عزمها تسليم 6 زوارق إلى ليبيا بهدف دعم القوات البحرية الليبية في طرابلس لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأفادت وزارة الدفاع، بأنَّ الزوارق البحرية من نوع «سلينغر»، إذ سيتم تسليمها في فصل الربيع القادم.

وأشارت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أبلغت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على هامش مؤتمر ميونخ عزم فرنسا تسليم هذه الزوارق من أجل تعزيز أسطول خفر السواحل الليبي لمكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية.

