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السراج يترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد اليوم السبت اجتماعاً لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رئيس مجلس أمناء المؤسسة فائز السراج.

الإجتماع إستعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي الوضع الإداري الحالي للمؤسسة واتخاذ جملة من المعالجات بشأنه كما تم بحث عدد من الموضوعات والتقارير ذات العلاقة بنشاط المؤسسة وتقييم أدائها.

وفي ختام الجلسة تم تحديد موعداً لاجتماع آخر بتاريخ 24 مارس المقبل لمناقشة العديد من القضايا الهامة.

وحضر الاجتماع الأعضاء وزراء التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة وسعيد الحضيري ومحمد هويدي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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