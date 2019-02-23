السراج يبحث مع شركة الكهرباء سبل تشغيل محطة أوباري الغازية

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة.

الجانبين بحثا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لرئيس المجلس الرئاسي الوضع الحالي لشبكة الكهرباء ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الشركة لإنهاء مشاكل طرح الأحمال واستكمال المشروعات التي تم التعاقد لتنفيذها لحل الأزمة وما تتطلبه بعض المحطات من أعمال صيانة.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تشغيل محطة أوباري الغازية للكهرباء إثر إقفال حقل الشرارة بسبب إعلان حالة القوة القاهرة وعدم قدرة المهندسين لاستئناف عملهم.

كما عرض رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على السراج تقريراً يتعلق بالخدمات المختلفة للقطاع.

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