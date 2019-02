المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، بأنه وصل إلى مخازن المركز الوطني لجراحة القلب بتاجوراء شحنة من الأدوية قوامها حاوية بحجم 40 قدمًا.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن هذه الشحنة تعد الأولى لسلسلة شحنات ستصل تباعًا لتغطي احتياجات المركز التي أحيلت إلى وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنَّ المركز استلم جهاز قسطرة قلبية حديثً وذلك تنفيذًا لخطة وزارة الصحة الرامية إلى دعم الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام واستعادة تشغيل المرافق الصحية بكامل قدرتها الاستيعابية من خلال توفير احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية لتحسين الوضع الصحي القائم في البلاد.

The post «صحة الوفاق»: وصول شحنة أدوية لمركز القلب بـ تاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية