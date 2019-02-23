فحص التصوير المقطعي المحوسب لأول مرة بغدامس

شرع مستشفى غدامس العام للمرة الأولى منذ افتتاحه عام 1984 بإجراء فحص التصوير المقطعي المحوسب للمرضى بعد تسلمه جهازا طبيا خاصا بذلك.

وقال مدير عام المستشفى محمد الثني في تصريح صحفي أن مواطني المنطقة اعتادوا على قطع مسافة لا تقل عن 350 كم لإجراء الفحص مشيدا بجهود كل من ساهم بتوفير الجهاز للنهوض بواقع الخدمات التي يقدمها المستشفى

وكانت صحة الوفاق قد دعمت المستشفى بعدد من الأجهزة تمثلت في جهاز أشعة X-Ray متطور وجهاز ألتراساوند 4D وجهاز c-arm وجهازي قياس نبض الجنين و4 أجهزة تخدير وجهازي تعقيم وأسرة ولادة و4 أجهزة تنفس صناعي و6 شاشات.

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