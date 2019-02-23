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الرئاسي يلغي القرار رقم (1313) لسنة 2018 بشأن تحديد رسوم جمركية على بعض السلع

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القرار رقم (214) لسنة 2019 بشأن سحب القرار رقم (1313) لسنة 2108 الخاص بفرض رسوم جمركية علي السلع الموردة.

حيث نصت المادة الأولى من القرار على فرض رسم جمركي على السلع الموردة بموجب اعتمادات مستندية ولم تصل المنافذ الليبية قبل صدور قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1) لسنة 2018 بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تحدد قيمة الرسم المفروض بموجب المادة (1) من هذا القرار بما نسبته (183%) من قيمة الاعتماد المورد بموجبه البضائع.

ونصت المادة الثالثة من القرار، على العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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