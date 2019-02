المتوسط:

أفادت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، بـ نشر أفراد الدوريات الراجلة بقسم شرطة النجدة داخل العاصمة برفقة سرية مكافحة الشغب «تنفيذًا للتعليمات الصادرة بالخصوص»، وفق ما نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما نشرت مديرية أمن طرابلس، صورًا لأفراد الدوريات الراجلة بقسم النجدة أثناء انتشارها وسط العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن هذا الانتشار هو الأول لهذه الدوريات.

