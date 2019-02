المتوسط:

بعد مشاركتهم في تأمين مدينة درنة خلال معارك الجيش ضد الجماعات الإرهابية، وصل عناصر جهاز البحث الجنائي إلى مدينة بنغازي.

وبعد وصول القوة إلى مقر مديرية أمن بنغازي، تم تكريمها من قبل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار، إبراهيم بوشناف.

