الاجتماع الأول لوزارة «تعليم الوفاق» بمدينة سرت

انطلقت في مدينة سرت اليوم، فعاليات الاجتماع الأول لوزارة التعليم للعام الحالي، مع مراقبي التعليم على مستوى البلديات والإدارات والمصالح والمراكز.

وشهدت افتتاحية الاجتماع، إلقاء العديد من الكلمات والتي أشادت بجهود جميع مكونات مدينة سرت خاصة الأسرة التربوية بالمدينة، بالإضافة إلى عروض فنية وتكريم من وزارة التعليم لعدد من معلمي الرعيل الأول بالمدينة ومراقب التعليم بالبلدية، حيث قامت مراقبة تعليم سرت بتكريم وكيل وزارة التعليم، ولفيف من العاملين في القطاع نظير جهودهم المبذولة في خدمة العملية التعليمية.

