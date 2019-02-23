سرت تستضيف اجتماعا مهما لوزارة التعليم

انطلقت في مجمع قاعات واقادوقو بسرت، السبت، أعمال الاجتماع الأول لوزارة التعليم بحكومة الوفاق مع مراقبي التعليم بالبلديات الوسطى والجنوبية والغربية، بحضور المديرين العامين بالإدارات العامة في الوزارة.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، إن الاجتماع يعتبر الأول الذي يعقد بسرت على مستوى البلديات بعد تحرير المدينة من داعش، موضحا أنه سيناقش الاستعدادات لاستقبال الفصل الثاني من العام الدراسي 2018- 2019 والذي سينطلق الأحد.

وبيّن الأميل، في بيان، أن الاجتماع سيناقش خطة مصلحة المرافق التعليمية لإنشاء عدد من المدراس الجديدة والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمدراس الحالية، وآليات تسجيل الطلبة للشهادتين الإعدادية والثانوية لهذا العام.

كما سيبحث المجتمعون جملة من الموضوعات المتعلقة بالتعليم مثل الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية والمراقبات التعليمية بالبلديات، وإجراءات صرف علاوات الحصة للمعلمين، والميزانيات التشغيلية للمدراس، والتعيينات الجديدة للمعلمين بالبلديات.

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