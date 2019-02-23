تدشين هذين المقرين الأمنيين في بنغازي

دشن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم السبت رفقة معالي وزير الداخلية إبراهيم بوشناف العمل بمقر مدرية أمن منفذ ميناء بنغازي البحري، ومركز شرطة المنفذ، وذلك بعد الانتهاء من إنشائهما من قبل جهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن القيمة الإجمالية لتنفيذ مقر مديرية أمن منفذ بنغازي البحري بلغت (431,461.000 د.ل)، فيما بلغت تكلفة إنشاء مركز شرطة المنفذ القيمة ذاتها.

وحضر مراسم التدشين رئيس جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني، ومدير أمن مديرية أمن منفذ ميناء بنغازي البحري، ورئيس مركز شرطة المنفذ ويأتي تنفيذ هذين المشروعين ضمن المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 438 لسنة 2018 ميلادي.

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