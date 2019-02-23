السراج في شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى مدينة شرم الشيخ المصرية مساء اليوم السبت للمشاركة في القمة العربية الأوروبية المقررة غدا الاحد.

ويشارك في فعاليات القمة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية؛ لبحث لبحث مستجدات الملفات الإقليمية وعلى رأسها ملف الأزمة الليبية وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفان سركوس، في تصريحات صحافية، إن القمة ستركز أيضا على قضايا التعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية، والتحديات الدولية المتمثلة في الهجرة والأمن والتغييرات المناخية.

ويحضر فعاليات القمة كل من: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المستشار النمساوي سيبستيان كورتس، دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، جون كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، فيدريكا موجريني الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

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