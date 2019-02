المتوسط:

أفاد شهود عيان بقيام مسلحين بقتل أستاذ جامعي أمام نجله البالغ من العمر 4 سنوات، على طريق سبها-الجفرة.

وقالت المصادر، إن مسلحين قاموا بمطاردة الأستاذ الجامعي، حامد معيوف الماجري، بالسيارة والرماية عليه، في الطريق الرابط بين مدينة سمنو بالبوانيس والجفرة، وذلك أثناء عودته من مدينة ودان.

ويعمل الماجري عضوا بهيئة التدريس في قسم الكيمياء الصناعية بكلية العلوم بجامعة سبها.

