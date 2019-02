المتوسط:

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق المفوضة، انتهاء عطلة منتصف العام الدراسي، وانطلاق الفصل الثاني بجميع المؤسسات التعليمية يوم غد الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الليبية بطرابلس إن جمعة دعا كافة التلاميذ والطلاب لمزيد من الجد والاجتهاد ليكلل عامهم الدراسي بالنجاح؛ متمنيا لهم التوفيق والسداد مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

