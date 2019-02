مشكلات بلدية الجفرة على أجندة اجتماعات الحرس البلدي

المتوسط:

ناقش رئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة المؤقتة، توفيق المسماري، مع رئيس جهاز الحرس البلدي ببلدية الجفرة، المشاكل التي يعانيها فرع الجهاز، المتمثلة في نقص الإمكانيات والأفراد والمركبات.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمدينة هون، بحضور مختلف الأجهزة الأمنية والخدمية بالجفرة، تطرق إلى ظاهرة البناء العشوائي، والاعتداءات على المخططات العامة، وانتشار العمالة الوافدة التي تمارس الأنشطة التجارية دون ضوابط.

من جهته أكد المسماري على أهمية تشكيل لجنة من جهاز الحرس البلدي ومكتب الاقتصاد، للبدء في حملات لمتابعة مختلف الأنشطة التجارية، مطالبا بتوعية المواطنين بأهمية دور الحرس البلدي، حاثا مختلف القطاعات على التعاون مع الجهاز في الحملات التي يطلقها من أجل ضبط الظواهر المخالفة.

