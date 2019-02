مكافحة الفساد تُطالب برفع الحصانة عن «عقيلة صالح»

علمت «عين ليبيا» من مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن أمين عام ديوان رئاسة الهيئة أكرم بنور، وجه رسالة إلى مقرر مجلس النواب يطلب فيها من أعضاء المجلس رفع الحصانة عن رئيسه عقيلة صالح حتى يتسنى للهيئة التحقيق معه بتهمة الفساد وإساءة استعمال السلطة.

وأوضحت الرسالة التي تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها، أن الطلب جاء بناءً على عملية التحري والكشف عن وقائع فساد مالي إشارةً للبلاغات المتعلقة بشبهات تلاعب وهدر للمال العام المترتبة عن إساءة استعمال السلطة، وتهم أخرى منسوبة لرئيس مجلس النواب الليبي، بحسب نص الرسالة.

كما أشار بنور في رسالته إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تعليمات رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد بالخصوص.

