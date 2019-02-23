النائب عبدالنبي: الجيش حقق إنجازا كبيرا بالجنوب

قال عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، إن المجلس يتابع عن كثب تحركات الجيش الوطني في الجنوب الليبي، حيث يخوض معارك ضد الجماعات الإرهابية والعصابات الأجنبية.

وأضاف عبدالنبي، في تصريح خاص لـ”218NEWS”، السبت، أن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر استطاع تحقيق إنجاز كبير جدا من خلال بسط سيطرته على الجنوب وعلى الحقول النفطية.

وأكد عبدالنبي أن الجنوب كان قابعا تحت سيطرة العصابات ومرتزقة من جنسيات غير ليبية قادمة من تشاد والنيجر، وهناك أشخاص ليبيون يساندون هذه العصابات مقابل المال.

وأشار إلى أن الجيش الوطني تمكن من بسط سيطرته على رقعة واسعة في الجنوب بزمن قياسي جدا بالرغم من معاناته وفرض حضر التسليح عليه، إلا أنه استطاع أن يقارع الإرهاب وقضى عليه في درنة وبنغازي ويقضي عليه الآن في الجنوب.

وأعرب عن أمله في أن يتحرك الجيش بشكل سريع إلى الغرب ودخول العاصمة طرابلس لحماية المؤسسات بدلا من الجماعات المسلحة، مبينا أن هذا ما يطالب به الشارع في الغرب لتحقيق الأمن لمناطقهم.

وناشد عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي البعثة الأممية بأن تطالب مجلس الأمن برفع حضر التسليح على الجيش الوطني ودعمه.

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