الارصاد: تحذير قوي من تعمق المنخفض الجوي وامطار غزيرة وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق

قال خبراء بالارصاد ان الامطار تساقطت اليوم في مناطق عديدة من شمال ليبيا والتي تتمثل بمقدمة للتقلبات والمنخفض الجوي التي ستشهدها البلاد، ومن المتوقع منذ الليلة أن يتعمق المنخفض نحو شمال غرب ليبيا ومرور جبهة باردة جديدة.

واشار الخبراء إلى أنه من المتوقع تساقط امطار جيدة الى غزيرة ورعدية بمناطق الشمال الغربي وتتواصل يوم الغد وتكون مصحوبة بهطول البرد ( تبروري ) احياناً.

كما أنه سيكون من المتوقع تساقط الثلوج الليلة وصباح غدا بالمناطق الجبلية من غريان وحتى جادو، وعلى فترات وزخات بمناطق من جادو حتى نالوت ومناطق ترهونة.

وبحسب الخبراء فإن مناطق الجبل الاخضر والساحل من بنغازي وحتى درنة ستشهد امطار جيدة غداً وتكون غزيرة.

وحذر الخبراء أن حالة الرياح ستكون قوية وعاصفة غدا بالشمال الغربي وتتجاوز 70 كلم / ساعة، وببعض الهبات تصل 100كم، مع طقس شديد البرودة خصوصا بالمرتفعات والدواخل. والله اعلم.

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