وفد من مرزق يُطلع سلامة على أوضاع المدينة

أطلع وفد من نواب وأعيان وممثلي مدينة مرزق، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، السبت، على الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة التي تعيشها مدينتهم.

وقالت البعثة الأممية بحسابها في “تويتر”، إن سلامة وعد الوفد بتسخير إمكانيات البعثة لحماية المدنيين في مرزق وإسعاف الجرحى وتأمين المواد الطبية والغذائية الضرورية.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة مع العصابات الإرهابية والإجرامية في مدينة مرزق جنوبي البلاد

وكان آمر المنطقة العسكرية سبها المبروك الغزوي أكد لقناة “218”، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من بسط سيطرتها على مرزق، مساء الأربعاء، بعد معارك عنيفة مع العصابات التشادية.

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