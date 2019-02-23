سلاح الجو يتوعد باستهداف أي تحرك من الشمال نحو مناطق الوسط والجنوب

ليبيا – حذر سلاح الجو الليبي بقصف أي قوة تتحرك نحو نطاق سيطرته أو فى مناطق العمليات جنوبي البلاد بعد التقارير المتواترة حول تحرك قوة من مصراتة نحو منطقة الجفرة .

ووفقاً لإيجاز صحفي مقتضب تلقته منها المرصد ، حذرت غرفة العمليات الجوية بوقت مبكر من صباح الأحد أي قوة أو مجموعة تتجه أو تدخل لمناطق سيطرة الجيش الليبي .

وأكدت الغرفة بأنها على أهبة الأستعداد لضرب أي مجموعة تخالف الأوامر مشيرة إلى أن طيران سلاح الجو الليبي باشر تنفيذ طلعات إستطلاعية بدءً من الليلة لرصد ومراقبة أي تحركات مشبوهة .

يشار إلى أن أنباء وتقارير إعلامية قد أكدت بأن قوات من مصراتة متمثلة فى كل من لواء المحجوب ولواء المرسى وبقايا سرايا الدفاغ قد تحركت نحو الجفرة وذلك بعد فتاوي ومطالبات متكررة من المفتي الصادق الغرياني ، إلا أن أي شيء رسمي بالخصوص لم يصدر عن هذه القوات بعد .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية