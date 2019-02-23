اخبار ليبيا الان

بيان اللجنة الوطنية “لحقوق الإنسان” في ليبيا

تم النشر منذُ 42 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بياناً بشأن تصاعد مؤشرات جرائم الاختطاف والقتل خارج نطاق القانون وتطورات الأوضاع في الجنوب

وقالت اللجنة إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد حالات القتل خارج القانون والاعتقالات التعسفية التي شهدتها مناطق سبها والجفرة ومرزق خلال الفترة من 25 يناير إلى 23 فبراير الجاري، وقد وصلت إلى 5 حالات اختطاف، وأربعة حالات قتل خارج إطار القانون

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل في هذه الوقائع والجرائم التي ارتكبت وضمان تقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم

ولم تنسى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تذكير جميع الأطراف بمسؤوليتهم القانونية والإنسانية في ضمان عدم المساس بالمدنيين تحت أي ذريعة، وضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين والمرافق الطبية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك