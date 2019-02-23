بيان اللجنة الوطنية “لحقوق الإنسان” في ليبيا

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بياناً بشأن تصاعد مؤشرات جرائم الاختطاف والقتل خارج نطاق القانون وتطورات الأوضاع في الجنوب

وقالت اللجنة إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد حالات القتل خارج القانون والاعتقالات التعسفية التي شهدتها مناطق سبها والجفرة ومرزق خلال الفترة من 25 يناير إلى 23 فبراير الجاري، وقد وصلت إلى 5 حالات اختطاف، وأربعة حالات قتل خارج إطار القانون

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل في هذه الوقائع والجرائم التي ارتكبت وضمان تقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم

ولم تنسى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تذكير جميع الأطراف بمسؤوليتهم القانونية والإنسانية في ضمان عدم المساس بالمدنيين تحت أي ذريعة، وضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين والمرافق الطبية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية