بيان “شديد اللهجة” يُدين “فائز السراج”

أصدرت “قوة حماية طرابلس” بيانا شديد اللهجة حول ما وصفته بـ”العبث المستمر بمؤسسات الدولة الإقتصادية والمالية” على خلفية تعيين أشخاص في المؤسسة الليبية للاستثمار وهم من خارج كادر المؤسسة

القرار الذي تستنكره القوة كان قد أصدره رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بعد تعيينه لمدير مكتبه “يوسف المبروك” نائباً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار بصلاحيات مدير عام، وتعيين القيادي في “جماعة الإخوان المسلمين “مصطفى المانع” عضواً فى مجلس الإدارة وكلاهما من خارج كادر المؤسسة

وقال البيان الصادر من طرابلس إن “السراج” الذي يستخدم صفة رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة يعبر عن استخفافه بعشرات الأحكام الصادرة من القضاء الليبي خلال اتخاذه قرارات قُضيَ ببطلانها في وقت سابق وتم وقف تنفيذها مرارا لصدورها عن غير ذي صفة، على حد وصف البيان

وأبرز هذه القوانين هي القانون “رقم 9 لسنة 2016” الصادر عن المجلس الرئاسي والقاضي بوقف إجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والهيئات والمؤسسات الإقتصادية الكبرى، والذي اعتبرته القوة مناقضا لمبادئ المجلس، وللاتفاق السياسي

‎ولذلك، قررت القوة تجديد عدم إنصياعها -للمرة الثالثة – للمجلس الرئاسي وقراراته مالم تكن صادرة بإجماع أعضائه التسعة وفقاً للآليات المعروفة التي حددها الإتفاق السياسي نفسه

‎وتؤكد –في الوقت نفسه- دعمها اللا محدود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أقرب وقت ممكن، كوسيلة وحيدة لإنهاء الإنقسام السياسي الحالي، داعيةً “مجلسي النواب والدولة” للاطلاع بدورهم الرقابي والتشريعي بما يكفل خروج البلاد من أزمتها فى أسرع وقت

‎كما ناشدت “قوة حماية طرابلس” النائب العام وجهاز القضاء والجهات العدلية المختلفة والجهات الرقابية وديوان المحاسبة بالابتعاد عن المجاملات السياسية، واتخاذ إجراءات سريعة ورادعة ضد كل المذنبين، كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا إلى تحديد موقفها من -ما وصفته- “العبث الحاصل على يد ما تبقى من رمزية للمجلس الرئاسي”

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