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“طلبة” يقومون بصيانة “مدرستهم القديمة”

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

للمرة الثانية، يقوم الطلاب القدامى في مدرسة “العصماء” بلفتة نبيلة وجميلة تجاه مدرستهم القديمة ومعلّميهم.

حيث قام الطلاب بالتجمع في المدرسة لصيانتها وتجديدها بالمجهودات الذاتية الخالصة، وتكفلوا بتفاصيلها من شبكة الإنارة إلى شبكة المياه، إلى تركيب دورات مياه جديدة، إلى طلاؤ الفصول والممرات وتشجير ساحتها وتزيينها

فكرة بدأت من الشبكة العنكبوتية، حيث قرر الطلاب الذين وجدوا أنفسهم عن طريق السوشيال ميديا أن يكرموا مدير مدرستهم، وقد صمموا له ممرا شرفيا وحفلا راقيا، كسب فيه سيارة هدية، ورحلة عمرة مجانية للديار المقدسة.

ولقيت هذه اللفتة تفاعلا كبيرا في الأوساط الليبية الاجتماعية، لما وجدوا فيها من وفاء ونبل قلّ نظيره في هذا الزمن، على أمل أن تحذوا حذوهم الأجيال الجديدة

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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