اخبار ليبيا الان

أمن بنغازي يقبض على عشرات المُهاجرين

تم النشر منذُ 26 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن عناصر الخطة الأمنية رقم 4 داخل مدينة بنغازي بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي من ضبط 25 مهاجرا غير قانوني من جنسيات مُختلفة.

وسارع عناصر الخطة الأمنية إلى تسليم المُهاجرين إلى فرع جهاز الهجرة غير القانونية في بنغازي، وجنسياتهم هي السورية والمصرية والسودانية.

وأوضحت عناصر الأمن أن المُهاجرين كانوا لا يمتلكون أيّ أوراق ثبوتية رسمية تؤكد هويّاتهم، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم من قبل جهاز الهجرة غير القانونية في بنغازي استعداداً لترحيلهم إلى بلدانهم بصورة قانونية.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مُهاجرين مُخالفين، إذ سبق أن كشفت دوريات الأمن والحرس البلدي عن عشرات المُهاجرين الذين كانوا يُمارسون مهناً مُختلفة في بنغازي بصورة غير قانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك