أمن بنغازي يقبض على عشرات المُهاجرين

تمكن عناصر الخطة الأمنية رقم 4 داخل مدينة بنغازي بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي من ضبط 25 مهاجرا غير قانوني من جنسيات مُختلفة.

وسارع عناصر الخطة الأمنية إلى تسليم المُهاجرين إلى فرع جهاز الهجرة غير القانونية في بنغازي، وجنسياتهم هي السورية والمصرية والسودانية.

وأوضحت عناصر الأمن أن المُهاجرين كانوا لا يمتلكون أيّ أوراق ثبوتية رسمية تؤكد هويّاتهم، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم من قبل جهاز الهجرة غير القانونية في بنغازي استعداداً لترحيلهم إلى بلدانهم بصورة قانونية.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مُهاجرين مُخالفين، إذ سبق أن كشفت دوريات الأمن والحرس البلدي عن عشرات المُهاجرين الذين كانوا يُمارسون مهناً مُختلفة في بنغازي بصورة غير قانونية.

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