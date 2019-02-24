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السراج يغادر إلى مصر للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

يشارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الأحد، في أعمال القمة العربية الأوروبية، التي تعقد لأول مرة وتستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي أن القمة التي تعقد تحت شعار “الاستثمار في الاستقرار”، تتناول تعزيز العلاقات المشتركة، كما تركز على الأمن ومواجهة مخاطر الإرهاب، وقضايا الهجرة غير الشرعية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب دفع التعاون بمجالات التجارة والاستثمار.

ويشارك في القمة التي تستمر على مدار يومين، 28 دولة أوروبية و 21 دولة عربية.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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