الوطنية لحقوق الإنسان: الغرياني يحرض على الحرب الأهلية بغطاء ديني ويجب ملاحقته دولياً

ليبيا – دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بياناً لها دعوة أطلقها من وصفته بـ”المفتي المعزول” الصادق الغرياني والمدرج على قائمة الإرهاب لقتال الجيش بالمنطقة الجنوبية ، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية ولجنة العقوبات إلى التصدي للغرياني وملاحقته عبر الآليات القضائية باعتباره من أبرز المحرضين على العنف والكراهية وإثارة الحرب الأهلية.

اللجنة قالت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أمس السبت :”إن تصريحات الغرياني عبر قناة التناصح التي يمتلكها نجله تضمنت تحريضاً واضحاً وصريحاً على الحرب الأهلية بغطاء ديني وذلك عبر دعوته عدداً من المدن والمناطق الليبية إلى حمل السلاح والقتال ضد قوات الجيش وذلك أثناء تعليقه على تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في الجنوب”.

واعتبرت اللجنة تحريض الغرياني جريمة جنائية وفقاً للقانون الجنائي الليبي وانتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، مؤكدة أن تلك التصريحات تمثل خروجاً عن المبادئ والقيم الدينية والإنسانية والوطنية وتحريضاً معلناً على إثارة العنف وتصعيده والحرب الأهلية والقتل وانتهاك حقوق الإنسان.

وانتهت اللجنة إلى أن ما اعتاده الغرياني من تحريض بغطاء ديني عبر وسائل الإعلام يمثل جريمة حرب وفقاً لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية وللقانون الدولي.

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