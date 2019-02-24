مصادر العنوان .. اجتماع بين عدة أطراف ليبية بتركيا برعاية الإخوان لمواجهة تمدد الجيش

العنوان-ليبيا

علمت العنوان من مصادرها الخاصة أن اجتماع عقد بتركيا ضمت عدة أطراف ليبية بينها القيادي بجماعة الإخوان علي الصلابي وعبد الحميد الكزة والإعلامي ومدير قناة الوطن منصور عبيد وعضوين من مجلس النواب الليبي أحدهما رئيس تكتل مهم بالمجلس .

وقد ناقش الاجتماع عدة نقاط تمحورت حول إيقاف تمدد الجيش في ليبيا عبر الضغط على الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لعقد المؤتمر الجامع بأقرب وقت وتم تكليف رئيس التكتل بمجلس النواب لتولي مهمة الضغط على سلامة .

ويأتي هذا الضغط لاستغلال الملتقى لعرقلة مشروع الجيش الليبي بايجاد تكتل يرفع شعارات الوفاق والتأكيد على المسار الديمقراطي .

كما تم الاتفاق في الاجتماع على التحرك للسيطرة على المفاصل الحيوية للدولة خاصة المؤسسات السيادية والاقتصادية الكبرى كمصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الليبية للنفط وتمكين جماعة الإخوان والمقربين منها من السيطرة عليها .

وناقش الاجتماع أيضاً وضع الخطوط العريضة لخطاب إعلامي يسعى لضرب القاعدة الشعبية الحاضنة للجيش والداعمة له في برقة خاصة عبر دعاية تقوم بها قناة الوطن لضرب النسيج الاجتماعي في برقة إضافة لعقد ندوات وحلقات نقاش عبر المؤسسات المدنية في طرابلس تعمل على تشويه الجيش لخلق معارضة شعبية لأي تحرك قد يقوم به تجاه العاصمة وتوجيه خطاب إعلامي يصب في ذات الاتجاه لنفس الغرض .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية