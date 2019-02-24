فرنسا ترسل 6 زوارق دعما لخفرالسواحل الليبي

أعلنت فرنسا إرسال 6 قوارب سريعة إلى البحرية الليبية كجزء من دعمها لأسطول خفر السواحل الليبي في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب.

وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية فقد أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي؛ إخبارها رئيس حكومة الوفاق الوطني بهذا القرار خلال اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونيخ حول الأمن الذي عقد الشهر الجاري.

يذكر أن القوارب الست المقرر إرسالها إلى طرابلس هي قوارب عسكرية مطاطة شبه صلبة وتسمى “رافال” تتسلمها البحرية الفرنسية ما بين شهري مايو ونوفمبر المقبلين، ومن ثم ترسل إلى ليبيا.

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