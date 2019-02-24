فرنسا تستعد لدعم القوات البحرية الليبية بـ 6 زوارق

أعربت وزارة الدفاع

الفرنسية عن نيتها تسليم 6 زوارق إلى ليبيا بهدف دعم القوات البحرية الليبية في طرابلس

لمكافحة الهجرة غير القانونية.

ونقلت صحيفة

“لوموند” الفرنسية عن المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الجيوش الفرنسية، أن

الزوارق الست بطول 12 مترا ستُرسل إلى “سريلانكا” ومن ثم إلى ليبيا خلال الربيع المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن

وزيرة الدفاع الفرنسية “فلورنس بارلي” أبلغت رئيس المجلس الرئاسي “فائز

السراج” على هامش مؤتمر ميونخ، عزم بلادها تسليم هذه الزوارق من أجل تعزيز أسطول

خفر السواحل الليبي لمكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية.

يُذكر أن الوكالة

الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية “فرونتكس” أعلنت، في وقت سابق،

تراجع نسبة المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا في عام 2018 بنسبة 87% مقارنة بعام

2017.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية