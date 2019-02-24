ماذا قال قيادي مصراتي عن حقيقة المعركة الدائرة بليبيا؟

سلط القيادي من مدينة مصراتة حسن شابه الضوء على الأوضاع في ليبيا، مؤكدا رغبة الليبيين في قيام جيش يحفظ أمنهم.

وقال شابه في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أعلم أن فك طلاسم السحر القادم من تركيا يحتاج إلى رجل عالم تقي ولست كذلك”، مضيفا “الذي يجعلك تكرر نفس أخطاءك وتتجرع السم نفسه ذاك والله شيطان اكبر، وأنا لا أري في حفتر مشروع وطن بل رغبة حكم فكلاهما شيطان وكل منهما يدعو للموت الدعوة إلى شباب مصراتة المتقدمين حماسة باتجاه الجفرة دون وعي وإدراك إلا العداوة لحفتر وليس لأفراد الجيش الذي يقاتل معه نحن معك لا نريد حفتر ولا السراج ولا تركيا …نريد ان نلتقي من اجل ليبيا ونحافظ علي حياتك ونصنع مستقبلا افضل لمن بقي حيا”.

وأردف “ألم تسألوا الحداد لماذا الجفرة الآن وليست من شهور رغم اجتماعكم لتشكيل غرفة مشتركة لمكافحة الارهاب، ما الذي جعل الحداد يصطف مع فايز واجويلي في معركة خاسرة ليس لأن حفتر بطل، بل لأن الليبيين ملوا ضياع دولتهم وأمنهم، هم هتفوا للكاني في تحقيق الأمن فكيف بحفتر المتقاعد الهالك، رغبة الليبيين في قيام جيش يذود عنهم ويحفظ أمنهم وسيادة دولتهم، إلى كل شباب مصراتة الذي يحب وطنه لاتذهب مع الحداد لأنه صار شيطانا”.

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