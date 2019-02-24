ضبط عصابة سرقة أغنام في الكريمية

تمكن أعضاء وحدة التحري والمعلومات الكريمية بالتعاون مع قوة الاسناد الفرقة الثانية التابعة لمديرية أمن الجفارة ومركز شرطة العزيزية، من ضبط أحد أفراد عصابة تمتهن سرقة الأغنام من داخل المزارع بالمنطقة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه بالتحقيق مع المتهم اعترف بالعديد من السرقات من أماكن مختلفة رفقة عدد من الأشخاص، موضحا أنه جرى استرجاع عدد 80 رأس من الأغنام، التي قاموا بسرقتها، مشيرا إلى أنه جرى التعرف على بعض أصحابها.

وأضافت الوزارة أن الأغنام المسروقة ضبطت بمنطقة الهيره، مطالبة جميع المواطنين الذين تعرضوا لسرقة اغنامهم لمراجعة وحدة التحري والمعلومات الكريمية.

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